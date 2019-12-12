Суд во Франции приговорил жителя коммуны Шевриер к трём месяцам тюремного заключения условно за угрозы в адрес президента страны Эммануэля Макрона.
В следующий раз участник акций «жёлтых жилетов» подумает дважды, прежде чем комментировать политические новости в социальных сетях,
Oise : un Gilet jaune condamné pour avoir menacé de mort Emmanuel Macron— Le Parisien | 60 (@LeParisien_60)
#Oise https://t.co/brCs68afwn December 12, 2019
В комментарии к посту в Facebook 31-летний мужчина призывал стрелять в голову лидеру республики, чтобы его смерть была «долгой и мучительной».
Ранее NEWS.ru писал, что во Франции угрожавшие совершить покушение на главу государства Эммануэля Макрона люди предстали перед судьёй по делам о терроризме.
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