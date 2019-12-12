https://static.news.ru/photo/9c1e1360-1cbf-11ea-bb31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Суд во Франции приговорил жителя коммуны Шевриер к трём месяцам тюремного заключения условно за угрозы в адрес президента страны Эммануэля Макрона.

В следующий раз участник акций «жёлтых жилетов» подумает дважды, прежде чем комментировать политические новости в социальных сетях, отмечает Le Parisien.

Oise : un Gilet jaune condamné pour avoir menacé de mort Emmanuel Macron #Oise https://t.co/brCs68afwn — Le Parisien | 60 (@LeParisien_60) December 12, 2019

В комментарии к посту в Facebook 31-летний мужчина призывал стрелять в голову лидеру республики, чтобы его смерть была «долгой и мучительной».

Ранее NEWS.ru писал, что во Франции угрожавшие совершить покушение на главу государства Эммануэля Макрона люди предстали перед судьёй по делам о терроризме.