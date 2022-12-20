Жителя Белоруссии задержали с беспилотником у границы с Литвой

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Белорусские пограничники задержали у границы с Литвой гражданина республики, имевшего при себе беспилотный летательный аппарат, сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии, передает ТАСС. В Госпогранкомитете напомнили о запрете использования или владения беспилотником в пограничной полосе.

Сморгонские пограничники 16 декабря вблизи границы задержали белоруса, в авто которого обнаружены гексакоптер и материальные средства, — говорится в сообщении.

Задержанным оказался житель Вороновского района Гродненской области. Белорусские пограничники неоднократно выявляли у границы лиц, использующих беспилотные летательные аппараты, в том числе для контрабанды.

Ранее гражданин России Виталий Рустанович, задержанный в Норвегии за несанкционированную съемку с использованием беспилотника, был приговорен к тюремному заключению на 120 дней. 11 октября Рустановича остановили на контрольно-пропускном пункте «Стурскуг» в Финнмарке по пути в Россию. В ходе проверки полиция обнаружила у него жесткие диски с большими объемами данных, фотоаппаратуру и несколько беспилотников. Помимо этого, у Рустановича нашли три паспорта — два российских и один израильский.