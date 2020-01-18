https://static.news.ru/photo/9da0566e-3a1d-11ea-b07e-fa163e074e61_660.jpg Рига, Латвия Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Депутат парламента Латвии Александр Кирштейнс обратил внимание на пост в Twitter, где одна из его соотечественниц пожаловалась на русскоговорящего врача в Риге.

Что за кошмар. В Болдерае, везде, куда я иду — к врачам и в другие места, — со мной говорят по-русски, — цитирует РИА Новости жительницу латвийской столицы.

По словам женщины, очень часто ей отвечают на русском, хотя она начинает беседу по-латышски.

В Латвии единственным государственным языком является латышский. Русский имеет статус иностранного, несмотря на то что родным его считает около 40% населения.

Ранее NEWS.ru писал, что русскоязычные дети стали объектом исторической мести латышской политической элиты. Об этом заявил бывший депутат Европарламента, сопредседатель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов. Таким образом он прокомментировал решение Конституционного суда (КС) страны, признавшего законным запрет на преподавание в частных школах на русском языке. Политик признаётся, что в отношении запрета на русский язык в государственных школах Латвии он никаких иллюзий не питал, но полагал, что КС сделает «некие реверансы» относительно частных учебных заведений. Подобные решения ведут страну в тупик, убеждён Митрофанов.

Поправки к закону об образовании были приняты сеймом Латвии 22 марта 2018 года. Согласно документу, с 2019/2020 учебного года начнётся постепенный переход к обучению на латышском языке в школах для нацменьшинств. Полный перевод завершится 1 сентября 2021 года.