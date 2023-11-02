Жительницу Финляндии обвинили в перевозке гильз и пуль в Россию Yle: в Финляндии предъявили обвинение женщине, перевозившей гильзы и пули в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Финляндии задержали женщину за перевозку в Россию гильз и пуль, передает Yle. Обвиняемая частично признала свою вину, ей грозит до восьми месяцев тюрьмы.

Обвиняемая приобретала в Финляндии гильзы и пули и перевозила их через границу в Россию для использования. У нее не было необходимого разрешения на экспорт. Женщина доставляла боеприпасы владельцу стрелково-спортивного центра в Санкт-Петербурге, — сказано в сообщении.

Отмечается, что женщину 1976 года рождения задержали еще в августе прошлого года на КПП «Ваалимаа». Она работала в городе Котка неподалеку от границы с Россией. Также в ее автомобиле нашли спрятанный бинокулярный прицел. Она перевозила товаров примерно на €61 тысячу. По ее признанию, заниматься перевозками она начала весной 2022 года.

Ранее ФСБ нашли 217 подпольных продавцов и производителей оружия в 53 регионах России. По данным ведомства, оперативно-разыскные мероприятия проводились совместно с полицией и Росгвардией. Всего было изъято свыше 750 единиц огнестрельного оружия, в том числе винтовки, пистолеты, гранатометы и автоматы. Также сотрудники ФСБ изъяли несколько артиллерийских снарядов и гранат.

Подпольные мастерские работали в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Удмуртии, а также на Алтае. Кроме того, они были обнаружены и на территории новых российских регионов, в частности в ДНР.