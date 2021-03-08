Жительница Швеции получила три года тюрьмы за похищение своего ребёнка

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Жительница шведского города Ландскруна приговорена к трём годам тюремного заключения за то, что вместе со своим двухлетним сыном уехала в Сирию без ведома его отца. Вердикт вынес окружной суд Лунда на юге Швеции.

Женщина уехала в Сирию в 2014 году. Отцу ребёнка она сказала, что отправляется с мальчиком на отдых в Турцию, против чего тот не возражал. Однако после посещения Турции женщина не вернулась в Швецию, а отправилась в САР. Там она до 2017 года находилась на территории, контролируемой террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).

На суде женщина объяснила поездку в Сирию религиозными мотивами и душевным кризисом, вызванным смертью близкого родственника. По её словам, она хотела некоторое время побыть в правоверном мусульманском обществе, а затем вернуться в Швецию. При этом подсудимая утверждала, что не была хорошо информирована о ситуации в ближневосточной стране, ведущихся там боевых действиях и халифате, провозглашённом боевиками.

Суд в эти объяснения не поверил, а также усомнился в том, что женщина планировала лишь краткосрочную поездку в Сирию. То, что она утаила от отца ребёнка намерение поехать в САР, суд квалифицировал как похищение мальчика. Он также признал отягчающим обстоятельством нахождение мальчика в местах боевых действий и в среде с идеологией, насаждаемой террористами, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Германии задержали женщину, которая, по предположению правоохранительных органов страны, является участницей ИГ. По их данным, она уехала в Сирию в 2014 году, где вышла замуж за одного из боевиков. Позднее она начала через соцсети вербовать в ряды террористов своих знакомых немцев.