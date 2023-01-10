Жительница Польши выгнала украинскую беженку из-за пельменей

Жительница Польши выгнала из дома беженку с Украины и ее дочь, которых приняла у себя «по зову сердца». Причиной для ссоры явилось производство пельменей, организованное гостями на дому, сообщает издание Noizz.pl.

Главной проблемой оказались эти несчастные пельмени, — рассказала полька.

Тереза, повар по профессии, отметила, что сама предложила беженке с Украины Наталье и ее дочери готовить еду на продажу. Речь шла об украинском борще и пельменях.

После объявления, размещенного в соцсети, оказалось, что спрос на предложенную еду высокий. Хозяйка дома только успевала развозить заказы, которые готовили жившие у нее украинки.

В какой-то момент украинки, как уверяет Тереза, стали пытаться устанавливать свои порядки. При этом кухня превратилась в цех и поэтому по несколько часов в день оказывалась занятой. Хозяйке дома пришлось искать Наталье работу с проживанием.

Я совершила ошибку, я иначе представляла себе эту помощь. Вернувшись, я сказала мужу: если я еще когда-нибудь захочу пригласить кого-то к себе пожить, дай мне в лоб, чтобы привести меня в чувство, — подчеркнула Тереза.

Ранее немецкий сенатор по вопросам городского развития Андреас Гайзель заявил, что в Берлине ожидают, что большинство украинских беженцев останутся в ФРГ. По его информации, из 100 тысяч беженцев 80 тысяч подали заявки на долгосрочное проживание. Сенатор добавил, что сейчас в стадии строительства находятся модульные убежища. Они предназначены для беженцев и рассчитаны на срок службы от 50 до 70 лет.