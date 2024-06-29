Жительница Литвы получила крупный штраф из-за публикации портрета Ленина Суд в Литве оштрафовал общественницу на €700 за публикацию портрета Ленина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общественница Эрика Швенченене, проживающая в Литве, получила штраф на сумму €700 из-за публикации портрета Владимира Ленина в социальных сетях, сообщает ТАСС. По данным агентства, женщина сопроводила фотографию вождя пролетарской революции его цитатой «Учиться, учиться и учиться!». Отмечается, что ее признали виновной в административном правонарушении.

Согласно действующему литовскому законодательству, в республике запрещается публичная демонстрация коммунистической и нацистской символики, а также «символов авторитарных режимов». По словам Швенченене, она опубликовала фотографию Ленина исключительно в информационных целях. Она призвала власти Литвы подучиться, чтобы они не проявляли «тройные стандарты в сфере свободы слова».

Мой пост носил именно информационный характер, напоминающий, что нашему государству не помешало бы подучиться, чтобы не было тройных стандартов в сфере свободы слова, — заявила она.

Как сообщалось ранее, владельца бара в Санкт-Петербурге оштрафовали за католическую символику. Ее признали виновной в оскорблении чувств верующих. Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей.