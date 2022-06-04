Жительница Донецка рассказала подробности обстрела

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Город Северодонецк

Жительница Донецка рассказала подробности обстрела города. В беседе с NEWS.ru женщина сообщила, что стрельба велась по Калининскому и Ворошиловскому районам города.

Обстреляли только что самый центр города, полный пакет «Града» выпустили, — сказала жительница Донецка.

Она отметила, что ВСУ «били хаотично», куда попало, и куда конкретно попали, ещё неизвестно. Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что в результате обстрела ВСУ в центре города повреждены две школы и крытый рынок.

Ранее ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента сообщил, что в центре Донецка прогремела серия мощных взрывов. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что со стороны Украины было выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град».