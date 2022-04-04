Жительница Австрии рассказала о кампании против России в местных медиа

Жительница австрийского города Инсбрук Патимат в беседе с NEWS.ru рассказала, что в местных медиа активно разворачивается большая кампания против России, а тема российской спецоперации на Украине широко обсуждается. По её словам, на центральной улице Инсбрука висят украинские флаги и плакаты в поддержку этой страны. Жителей настраивают на такое отношение к ситуации.

Насчёт Австрии, конечно, те люди, которые ведутся на пропаганду, они во всём этом плавают, есть агрессия, есть русофобия. Но конкретно я этого не вижу. Когда иду и разговариваю на русском, нет какой-то реакции. Это единичные случаи. В принципе, ощущения нормальные. Даже люди, которые выходили на митинги против обязательной вакцинации против ковида, где-то недели три назад они гуляли ещё с российскими флагами и писали, что мы не дадим нас обмануть. Понимают, что это очередная волна пропаганды. Все по-разному думают, — рассказала собеседница.

Ранее глава итальянского города Чеккано Роберто Калиджоре лишил полномочий депутата местного горсовета Стефано Джицци после его публикации в поддержку спецоперации РФ на Украине. Джицци выложил в соцсеть букву Z в цветах георгиевской ленточки, добавив комментарий в поддержку РФ. Позже пост был удалён, но от коллег посыпались обвинения и просьбы в адрес мэра уволить чиновника.

Также NEWS.ru поговорил с выходцами из России, живущими в европейских странах, чтобы из первых уст узнать, подвергаются ли они дискриминации.