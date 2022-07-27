Жители Запорожской области возвращаются в регион для участия в референдуме Член ВГА Запорожской области Рогов: люди возвращается в регион под референдум

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в подконтрольную РФ и ЛДНР часть региона стали активно возвращаться жители. Их целью является получение российских паспортов и участие референдуме, такое мнение Рогов выразил в беседе РИА Новости.

Люди, которые с началом спецоперации, не зная, что будет дальше, уезжали, теперь активно возвращаются, причем даже более быстрыми темпами. Они едут в Запорожскую область, так как здесь есть возможность получить российский паспорт и стать гражданами России по упрощенной процедуре, а также принять участие в референдуме, — подчеркнул член главсовета ВГА.

Он добавил, что решение вернуться на родину люди принимают после разговоров с родными или соседями, которые оставались в Запорожской области.

Есть четкое понимание, что численность населения области от нынешней цифры увеличится на 15-20%, — уверен Рогов.

По его словам, в подконтрольную России часть региона также массово переезжают жители областного центра — города Запорожье, остающегося под контролем Киева.

25 июля Рогов заявил, что референдум о статусе Запорожской области может состояться в первой половине сентября. Точную дату он назвать отказался. По его словам, велика вероятность одновременного проведения референдумов в Запорожской и Херсонской областях, так как будет обеспечена безопасность благодаря успехам на линии боевого соприкосновения.