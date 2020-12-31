Жители Украины смотрели клип Моргенштерна вместо обращения Зеленского

https://static.news.ru/photo/714d0808-4d01-11eb-9353-fa163e074e61_660.jpg Моргенштерн Фото: morgen_shtern/instagram.com

Программа «Голубой огонёк» и клип рэпера Моргенштерна стали более популярными, нежели обращение президента Украины Владимира Зеленского в украинском сегменте YouTube в новогоднюю ночь.

При этом самым популярным стало российское шоу «Что было дальше». В пятёрку лидеров также попали выпуск YouTube-канала «вДудь» с телеведущим Антоном Птушкиным и украинское телешоу «Вечерний квартал», передаёт «Страна.ua».

Что же касается новогоднего обращения Зеленского — оно оказалось на шестой позиции. Стоит отметить, что на 12-м месте находится обращение президента России Владимира Путина.

Ранее NEWS.ru писал, что новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского вызвало бурную и неоднозначную реакцию у жителей страны, а также у россиян. В соцсетях развернулись дискуссии вокруг обращения украинского лидера.

В нём он, в частности, вновь заявил о желании вернуть Крым в состав Украины, добавив, что хотел бы написать об украинской принадлежности полуострова на песке в Ялте.