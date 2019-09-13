https://static.news.ru/photo/0c017d50-d541-11e9-88d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Жители украинского села Павловка (Винницкая область) устроили панику после взрывов на складах Минобороны страны, прогремевших в соседней Калиновке, рассказал глава населённого пункта Виктор Кособуцкий.

По его словам, он принял свыше 200 звонков за час после ЧП. Несколько человек решили переехать к знакомым в другие деревни, но через некоторое время они вернулись обратно. Чиновник добавил, что реакция граждан связана с воспоминаниями о похожих инцидентах, произошедших на этих же складах в 2017 году, пишет « Обозреватель ».

На данный момент пожар практически потушен, остались только локальные задымления, ими занимаются, — прокомментировал ситуацию Кособуцкий.

Из-за ЧП занятия в местных школах решили прекратить. По предварительным данным, в результате ЧС никто не пострадал.

Ранее News.ru сообщал, что сильный взрыв произошёл 11 сентября текущего года у посольства США в столице Афганистана Кабуле. По предварительным данным, злоумышленники подорвали ракету, информации о потерпевших пока не поступало.