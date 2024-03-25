Жители украинского города перекрыли дорогу из-за массовой мобилизации «Страна»: в Мукачево жители вышли на акцию из-за массовой мобилизации

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Жители Закарпатья перекрыли дороги в район Мукачево из-за массовой мобилизации в регионе, сообщает издание «Страна». Отмечается, что люди перекрывают проезжую часть по пешеходным переходам, чтобы у правоохранителей не было повода наказать их за нарушение правил дорожного движения. Тем не менее, полицейские пытаются разогнать митингующих.

Такие террористические, бандитские методы мобилизации, когда в балаклавах просто бьют и похищают людей с улиц — это недопустимо, — приводит издание слова организаторов.

Отмечается, что людей для митинга собирали в течение недели при помощи анонсов в интернете. Выйти на акцию призывали тех, кого не смогут мобилизовать — женщин, людей старше 60 лет и многодетных.

Ранее сообщалось, что на Украине готовится законопроект об упразднении категории «ограниченно годен к воинской службе». Так, Киев планирует создать резерв, чтобы подготовиться к длительным боевым действиям и «наихудшему сценарию».

Тем временем Politico передает, что среди украинцев наблюдается спад патриотического рвения, а количество граждан, не уверенных в победе в конфликте, продолжает расти. По данным газеты, этот процесс происходит на фоне увеличения потерь в рядах ВСУ.