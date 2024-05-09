Жители Словакии оказали помощь ВСУ České noviny: жители Словакии собрали €4 млн на закупку снарядов для ВСУ

Фото: МО Украины

Жители Словакии собрали четыре миллиона евро на покупку боеприпасов для Украины, сообщает издание České noviny. По данным издания, этой суммы хватит, чтобы приобрести 2692 артиллерийских снаряда у чешского производителя STV Group.

Мы консультируемся с Министерством обороны Чехии по всем закупкам, — заявил один из организаторов изданию.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что заинтересован в хороших отношениях с Россией. Он отметил, что хочет проводить политику «добрых и дружеских отношений» с каждым, кто в этом заинтересован. Также Фицо считает , что Крым и Донбасс останутся в составе России навсегда. По его словам, Россия добьется целей спецоперации, но достижение мира дорого обойдется обеим сторонам противостояния.

В январе Фицо высказал мнение, что Украине придется пойти на территориальные уступки для завершения конфликта с Россией. Словацкий премьер подчеркнул, что Братислава отказывается поставлять оружие Киеву или поддерживать планы Украины по присоединению к НАТО.

Посольство США в Словакии ранее выразило несогласие со словами Фицо о том, что Украина находится под американским контролем. В дипмиссии подчеркнули, что в случае агрессии в сторону Словакии США, как и другие союзники по НАТО, встали бы на защиту страны.