Жители Швейцарии проголосовали по вопросу повышения пенсионного возраста Жители Швейцарии против повышения пенсионного возраста до 66 лет

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В Швейцарии провели референдум по вопросу повышения пенсионного возраста с 65 до 66 лет, сообщается на сайте правительства страны. Согласно результатам, большинство жителей выступили против подобной инициативы. При этом они проголосовали за выплату 13-й пенсии.

Голосование о внесении поправок в закон о выплатах по старости состоялось сегодня, 3 марта. Чуть более 74% избирателей против повышения пенсионного возраста. За выплату дополнительной пенсии в том же размере, что и ежемесячная, проголосовали 58,24% граждан. Явка составила 58%.

В Молдавии тем временем планируют провести референдум по вопросу членства республики в Евросоюзе. Президент страны Майя Санду сообщила, что событие может случиться осенью 2024 года. Она призвала сограждан поддержать курс Кишинева на евроинтеграцию и анонсировала свое повторное выдвижение на должность главы государства.

Оппозиционная в Молдавии Коммунистическая партия при этом призвала бойкотировать «европейский референдум». По словам депутата парламента республики Константина Старыша, Санду пытается реализовать очередную мошенническую схему сохранения себя во власти вопреки интересам государства.