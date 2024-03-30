Жители ряда районов Одессы остались без света и тепла «Думская»: в некоторых районах Одессы пропали электричество и вода

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Жители некоторых районов Одессы остались без электричества, сообщает украинское издание «Думская». Кроме того, в ряде районов города была остановлена подача воды.

В некоторых районах города [Одесса] пропал свет. У некоторых также пропала вода, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Харькове из-за повреждения оборудования введены почасовые графики подачи электроэнергии. Как отмечало Минэнерго Украины, по состоянию на 24 марта в городе оставались без света почти 16 тысяч абонентов.

Посольство Казахстана ранее рекомендовало гражданам республики из соображений безопасности рассмотреть возможность покинуть Одесскую и Харьковскую области. Консульство подчеркнуло, что на Украине растет напряженность и ситуация стала нестабильной. Гражданам республики посоветовали покинуть опасные территории через Молдавию или Польшу.

До этого сообщалось, что в Одессе из-за повреждений энергетической инфраструктуры была прекращена работа электротранспорта. В украинской компании ДТЭК уточняли, что в городе ведутся восстановительные работы, однако ситуация с подачей электричества по-прежнему остается сложной.