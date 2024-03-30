Жители некоторых районов Одессы остались без электричества, сообщает украинское издание «Думская». Кроме того, в ряде районов города была остановлена подача воды.
В некоторых районах города [Одесса] пропал свет. У некоторых также пропала вода, — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Харькове из-за повреждения оборудования введены почасовые графики подачи электроэнергии. Как отмечало Минэнерго Украины, по состоянию на 24 марта в городе оставались без света почти 16 тысяч абонентов.
Посольство Казахстана ранее рекомендовало гражданам республики из соображений безопасности рассмотреть возможность покинуть Одесскую и Харьковскую области. Консульство подчеркнуло, что на Украине растет напряженность и ситуация стала нестабильной. Гражданам республики посоветовали покинуть опасные территории через Молдавию или Польшу.
До этого сообщалось, что в Одессе из-за повреждений энергетической инфраструктуры была прекращена работа электротранспорта. В украинской компании ДТЭК уточняли, что в городе ведутся восстановительные работы, однако ситуация с подачей электричества по-прежнему остается сложной.