Жители Риги вернулись к памятнику Освободителям и зажгли свечи

Фото Звезда Grigorijlv / YouTube

Жители Риги в ночь на 11 мая вернулись к памятнику Освободителям города и зажгли свечи в память о погибших советских солдатах. Соответствующее видео было опубликовано на канале «Звезда Grigorijlv» в YouTube. На видео люди стоят вокруг свечей и исполняют музыкальные композиции военных лет. Отмечается, что жителей в это время охраняет полиция.

Участники стихийной акции в социальных сетях сообщили, что на «ночь памяти» пришло несколько десятков человек. Многие отметили, что были недовольны отношением властей к цветам, которые люди возложили у памятника.

Власти столицы Латвии распорядились сгрести тракторами цветы, возложенные 9 мая у памятника Освободителям Риги, сообщил ранее Telegram-канал «Спутник Ближнее зарубежье» со ссылкой на депутата местной думы Константина Чекушина. Он опубликовал фотографии бульдозеров, убирающих букеты.

9 мая во время попытки возложить венок на кладбище к захоронению солдат посла России в Польше Сергея Андреева облили красной жидкостью. Отмечается, что почтить память советских солдат представителю российской дипмиссии так и не дали, ему пришлось вынуждено покинуть мемориал в сопровождений стражей порядка. На мероприятии присутствовали враждебно настроенные поляки и украинцы, которые преградили путь Андрееву и выкрикивали оскорбления в его адрес.