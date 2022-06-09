Жители Польши выступили против выплат социальных пособий украинцам

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Большинство жителей Польши выступают против того, чтобы страна предоставила беженцам с Украины социальные пособия, пишет Rzeczpospolita. На то, чтобы украинцам давали такие же выплаты, как и коренным полякам, согласен только каждый седьмой житель страны. При этом в целом в Польше не против того, чтобы беженцы проживали в государстве.

Издание ссылается на исследование, которое провел Варшавский университет. Там говорится, что 81% респондентов не против проживания украинцев в Польше. Еще 64% поляков не имеют ничего против того, чтобы их дети в будущем вступили в брак с гражданами Украины и родили с ними детей.

Однако когда речь заходит о конкретной финансовой помощи, в этом плане наша благосклонность резко падает. Так почему же, когда речь заходит о деньгах, мы не хотим делиться? — пишут авторы статьи.

В статье отмечается, что в целом жители Польши хорошо принимают беженцев с Украины, они нацелены и дальше оказывать Киеву всестороннюю поддержку. Однако некоторые социологи считают, что отношение к украинцам в стране всё-таки не такое однозначное. Некоторые поляки говорят о том, что засилье беженцев приводит к инфляции, а приезжающие не готовы работать полноценный день, зато хотят оформить на себя различные льготы.

Ранее в ООН заявляли, что в соседние с Украиной страны прибыли уже больше четырёх миллионов беженцев. Они пересекли границы Польши, Румынии, Молдавии и Венгрии.