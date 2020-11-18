Жители Польши снова вышли на акцию против запрета абортов

https://static.news.ru/photo/9e9cdb1a-29cc-11eb-b612-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Акции протеста против запрета на аборты по медицинским показаниям снова начались в Варшаве и других городах Польши. Также люди высказывают недовольство действиями властей страны в борьбе с коронавирусом.

Толпа активистов с символикой протеста и транспарантами собрались у здания Сейма республики, передаёт корреспондент ТАСС. Территория вокруг парламента огорожена, рядом дежурят усиленные отряды полиции. Силовики проверяют документы и выборочно задерживают людей.

От Сейма люди направились к одной из центральных городских улиц, заблокировав движение автомобилей. Однако путь колонне перегородили силовики. Дальнейшие планы активисты держат в секрете.

Мероприятие сопровождается барабанным боем и музыкой, а люди выкрикивают антиправительственные лозунги. При этом социальная дистанция на акции не соблюдается.

Как писал NEWS.ru, 22 октября Конституционный суд Польши признал, что аборт по причине патологий плода не соответствует основному закону государства. Таким образом, прерывание беременности в Польше фактически оказалось противозаконным.

Всё это вызвало в стране волну возмущения, которая переросла в массовые демонстрации, которые продолжались больше недели. После массовых акций протеста власти решили отложить принятие запрета на аборты по медицинским показаниям.