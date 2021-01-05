Жители Польши не смогли выбрать достойного политика года

https://static.news.ru/photo/d093c404-50f4-11eb-9e94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com/Gobal Look Press

Польские социологи провели опрос, в ходе которого выяснилось, что жители страны затрудняются назвать достойного политика по результатам работы в прошлом году.

24% респондента заявили, что звание политика года в Польше не заслужил никто, ещё 30% затруднились ответить на вопрос, — цитирует РИА Новости результаты соцопроса.

За премьер-министра Матеуша Моравецкого всё же проголосовали 11% опрошенных, за президента Анджея Дуду — 8%, лидер движения «Польша 2050» Шимон Холовня и мэр Варшавы Рафал Тшасковский нашли поддержку только у 6% респондентов каждый.

Из иностранных политиков поляки поддержали президента США Дональда Трампа — за него проголосовали 10% опрошенных. За канцлера Германии Ангелу Меркель отдали свои голоса 6%, за Джо Байдена — 3%.

Опрос проводился с 30 ноября по 10 декабря 2020 года среди 1010 человек.

Как писал NEWS.ru, специалисты Всероссийского центра общественного мнения провели опрос, целью которого было узнать, кто из государственных деятелей, по мнению граждан РФ, достоин называться политиком года. Выяснилось, что политиком года 38% респондентов считают президента Владимира Путина. На втором месте идёт премьер-министр Михаил Мишустин, набравший 17%. За главой правительства следуют глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (15%), глава МИД РФ Сергей Лавров (9%) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (7%).