Жители Польши громят машины для ВСУ на границе «РВ»: поляки громят купленные для ВСУ европейские джипы

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Жители Польши разбивают автомобили, которые перевозят для помощи Вооруженным силам Украины через границу, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Эти джипы были приобретены в Европе для нужд ВСУ, уточняется в публикации.

На опубликованных кадрах видно, что автомобилям преимущественно бьют лобовые стекла. Также у транспорта повреждены фары и внешняя часть корпуса. Всего повреждено было около четырех машин, уточнил украинец, снимавший видео.

Ранее заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил о возможных проблемах из-за бастующих на границе поляков. По его словам, в связи с блокадой КПП на Украине может возникнуть дефицит цитрусовых и морепродуктов.

Кроме того, ранее между украинскими дальнобойщиками, которые застряли в Польше из-за блокады границы, произошел конфликт из-за обвинений в «подкупе» протестующих для проезда. Участники перепалки рассказали, что некоторые водители платят тысячу злотых и минуют очереди. Границу пересекают целые колонны фур с украинскими номерами. Оставшиеся в очереди водители, по данным издания, поливают их нецензурной бранью.