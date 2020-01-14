https://static.news.ru/photo/18683efc-36db-11ea-afb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sai Basidian°Pkuerji/Xinhua/Global Look Press

В Париже началось шествие против пенсионной реформы. В акции принимают участие более тысячи человек.

Как пишет РИА Новости, протестующие вышли на левый берег Сены, планируя пройти от станции метро Эколь Милитер (VII округ) до станции Рю-дю-Бак (VII округ). Протяжённость пути составит примерно 3,5 километра. На некоторых участках маршрута дежурят усиленные наряды полиции и спецназ.

Накануне мирная акция протеста в Париже переросла в беспорядки. В колонну участников вклинилась группа радикалов, которые стали разбивать попадавшиеся им автобусные остановки и витрины офисов, а также предприняли попытки возвести баррикады. Сотрудники полиции применили против них слезоточивый газ.

Общенациональная бессрочная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы началась во Франции 5 декабря.

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр Эдуар Филипп в письме к профсоюзам сообщил, что власти временно отказываются от положения, согласно которому полную пенсию можно было получить лишь при достижении 64 лет вместо 62.