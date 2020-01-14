В Париже началось шествие против пенсионной реформы. В акции принимают участие более тысячи человек.
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Накануне мирная акция протеста в Париже переросла в беспорядки. В колонну участников вклинилась группа радикалов, которые стали разбивать попадавшиеся им автобусные остановки и витрины офисов, а также предприняли попытки возвести баррикады. Сотрудники полиции применили против них слезоточивый газ.
Общенациональная бессрочная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы началась во Франции 5 декабря.
Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр Эдуар Филипп в письме к профсоюзам сообщил, что власти временно отказываются от положения, согласно которому полную пенсию можно было получить лишь при достижении 64 лет вместо 62.
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