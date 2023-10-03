Жители Оксфорда сообщили о мощном взрыве в пригороде Мощный взрыв произошел в британском Оксфорде и попал на видео

Фото: Соцсети

Жители Оксфорда рассказали в соцсетях о мощном взрыве, произошедшем к северо-западу от города во время грозы, сообщает издание The Mirror. По его данным, взрыв отправил в небо огромный огненный шар, он был виден на многие километры вокруг.

Авторы выложенных в соцсетях видео зафиксировали свет сильного пожара, и отметили, что после взрыва минимум в тысяче домов пропало электричество. К месту ЧП направляется большое количество пожарных и полицейских машин.

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Экстренные службы пока не комментируют ситуацию, местные жители предполагали, что пожар мог возникнуть в результате удара молнии в объект на территории промышленного предприятия компании Severn Trent. Эта компания специализируется на очистке воды, а также производстве энергии из пищевых и растительных отходов. Она уже подтвердила, что молния попала в резервуар на ее заводе.

Ранее сообщалось, что десятки овец погибли на пастбище в результате удара молнии. Инцидент произошел вблизи села Дъектиек на западе Республики Алтай 22 сентября. Стадо было на пастбище, когда началась гроза. Молния ударила в дерево, стоявшие рядом овцы погибли мгновенно. По предварительным данным, всего было потеряно порядка 38 голов.