Жители Одессы остались без электротранспорта Власти Одессы объявили о прекращении работы электротранспорта из-за повреждений

Работа электротранспорта на территории украинской Одессы была прекращена из-за повреждений, сообщил в Telegram-канале местный городской совет. В украинской энергетической компании ДТЭК уточнили, что в городе ведутся восстановительные работы, однако ситуация по-прежнему остается сложной.

Энергетикам уже удалось восстановить электроснабжение для объектов критической инфраструктуры. Однако ситуация остается сложной, — говорится в сообщении.

Представители энергетической компании отметили, что повреждения получил один из высоковольтных энергообъектов «Укрэнерго». Из-за аварии в Пересыпском районе Одессы пропало электричество. Кроме того, экстренные отключения происходят в городе и Одесском районе.

Ранее в «Укрэнерго» сообщили о введении почасовых графиков подачи электроэнергии в Харькове в результате повреждения оборудования. Кроме того, в энергокомпании не исключили возможные ограничения в Одесской и Хмельницкой областях. По данным Минэнерго Украины, на 24 марта в Харьковской области в результате ночных взрывов без электричества остались почти 16 тысяч абонентов в четырех общинах.