Жители Одессы и Николаева попросили помощи в освобождении от националистов Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: жители Одессы и Николаева ждут освобождения

Фото Louai Barakat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители Одесской и Николаевской областей надеются на скорое освобождение от украинских националистов, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, пишет РИА Новости. Он отметил, что призывы о помощи в администрацию региона поступают регулярно.

Люди ждут освобождения в Николаеве и Одессе, — заявил Стремоусов.

По его словам, население Одесской и Николаевской областей периодически выходит на связь с властями Херсона с призывом о помощи.

Также Стремоусов заявил, что присоединение Херсонской области к России может состояться не ранее, чем в 2023 году. Он пояснил, что в настоящее время происходит подготовка административной системы. По его словам, ближе к концу года этот вопрос будет обсуждаться. Накануне администрация области приняла решение закрыть границу с соседними украинскими регионами для безопасности местных жителей.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что регион после его полного освобождения от украинских националистов возьмёт курс на вхождение в состав России в качестве полноценного субъекта. Он добавил, что в области не рассматривают вариант отделения региона в республику, так как население абсолютно русское по ментальности. Рогов отметил, что путь интеграции и воссоединения региона с Россией будет обозначен после освобождения областного центра — города Запорожье. В настоящее время освобождены две трети области.