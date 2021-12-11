Жители Новой Каледонии проголосовали против независимости от Франции

На референдуме об отделении Новой Каледонии от Франции против независимости региона проголосовали 96,5% жителей. Этот референдум стал третьим, заключительным по вопросу суверенитета, сообщает РИА Новости. На предыдущих голосованиях также победили противники отделения.

На референдуме была зафиксирована крайне низкая явка (43,9%), поскольку ранее сторонники отсоединения призвали к бойкоту голосования из-за отказа Парижа перенести его дату на фоне пандемии коронавируса.

На голосовании жителям было предложено ответить на вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Новая Каледония обрела полный суверенитет?»

Двенадцатого декабря в третий раз жителям Новой Каледонии было предложено высказаться в условиях полной суверенности. После референдумов, состоявшихся 4 ноября 2018 года и 4 октября 2020 года, (в воскресенье) большинство жителей Новой Каледонии проголосовали против независимости на фоне очень низкой явки, — сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

По словам главы государства, после третьего референдума открывается переходный период, который «должен привести к построению общего проекта с уважением достоинства каждого».

Новая Каледония расположена на архипелаге в Тихом океане. Франция колонизировала эту землю в середине XIX века. Сейчас территория обладает особым административным статусом. По закону Франции референдумы о независимости отдельных территорий могут проводиться не чаще одного раза в два года.

Так, в октябре 2020 года на референдуме об отделении Новой Каледонии от Франции противники независимости региона победили с незначительным перевесом (53%). В 2018 году за сохранение Новой Каледонии в составе Франции высказались 56,7% населения.