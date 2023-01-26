Жители Мюнхена вышли на демонстрацию против поставок танков Украине

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Немецкий основной боевой танк Leopard 2

Жители Мюнхена вышли на акцию протеста против передачи Украине танков и других видов вооружения, сообщает Telegram-канал организаторов мероприятия – движения Muenchen steht auf («Мюнхен встаёт»). Участники акции призывали к установлению мира на Украине, а также к «окончанию экономической войны».

Демонстрация проходила в ночь на 26 января. Жители Мюнхена под барабанный бой прошли по улицам города и собрались перед на центральной площади перед ратушей. С собой они принесли плакаты с критикой решения властей Германии о предоставлении Украине танков и призывами к миру.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 24 января принял решение передать Киеву роту танков Leopard 2. Кроме того, Берлин планирует разрешить реэкспорт этих танков, которые принадлежат другим государствам, в том числе Польше. Возможность поставок танков на Украину также рассматривают Франция и Скандинавские страны.

На решение ФРГ отреагировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он заявил, что положение Украины вызывает серьезное беспокойство у ее кукловодов. Этим, по его мнению, и объясняется решение Германии. Немецкие танки уже когда-то были на Русской земле, в нее и «ушли», напомнил депутат.