Жители Малаги устроили бунт против туристов

Фото: Jesus Merida/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Малага, Испания

В испанской Малаге местные жители массово протестуют против переориентации города на туризм, пишет «Турпром». По данным издания, в населенном пункте из-за огромного количества путешественников появляется все больше наклеек с надписями «убирайтесь к черту» и «здесь воняет туристами».

Местные рассказывают, что многие владельцы недвижимости выгоняют постоянных жителей, и заселяют туристов. Инициатор распространения наклеек с надписями рассказал, что горожане поддержали его акцию. По его словам, они «просто не хотят терять свои дома».

Активист пояснил, что возмущенные жители не имеют ничего против туризма, однако ситуация обострилась, когда путешественники начали «буквально выселять нас из города». При этом, по его словам, власти игнорируют происходящее.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь напомнила туристам, что Объединенные Арабские Эмираты достаточно консервативная страна и, помимо основных правил, есть и те, о которых многие путешественники не догадываются. По ее словам, неприличными считаются танцы в общественных местах, а также ношение декольте или обтягивающей одежды. Ансталь также напомнила, что в этой стране нельзя делать фото и видео аварий на дорогах. Кроме того, нельзя без разрешения фотографировать людей, добавила она.