Жители Мадрида сковородками очищают подходы к домам после снегопада

https://static.news.ru/photo/cdfe74b4-5351-11eb-9f40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arturo Rosas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ставший самым сильным за полвека снегопад в Испании, продолжавшийся с 7 января, закончился. Жители и коммунальные службы испанских городов приступили к очищению улиц от снега, при этом лопаты и кирки оказались далеко не у всех — в ход пошли сковородки и кастрюли.

Накануне власти призывали жителей испанской столицы не покидать свои дома, но уже сегодня они обратились к ним с просьбой расчищать подходы к своим жилищам, подъезды к гаражам, а также снимать снег с окон и балконов. Жители вооружились лопатами, а у кого их не оказалось — подручными средствами, чтобы очищать тротуары от снега, который при ближайшем похолодании может превратиться в лёд.

Мадридцы используют помимо лопат палки, совки, тележки, щётки и даже сковородки с кастрюлями, ведь нормальные железные лопаты оказались далеко не у вех жителей испанской столицы.

Ранее власти Мадрида заявили, что обратятся к правительству с призывом признать город зоной катастрофы. Как рассказал мэр столицы Хосе Луис Мартинес-Альмейда, он также намерен подключить к ликвидации последствий стихии дополнительные подразделения армии.

Как сообщал NEWS.ru, по меньшей мере четыре человека стали жертвами сильнейшей снежной бури, обрушившейся на регионы Испании. Ранее Метеорологическое агентство Испании объявило с 7 января в большинстве регионов страны тревогу из-за похолодания, ветра и снегопадов. Непогода стала причиной закрытия международного аэропорта Мадрида, где высота снежного покрова достигла 60 см. В испанской столице было приостановлено движение общественного транспорта, закрыто железнодорожное сообщение.