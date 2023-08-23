Жители Львова могут лишиться света на два месяца Мэр Львова Садовой призвал готовиться к двухмесячному отключению света

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Жители Львова могут на один или два месяца остаться без электроснабжения, предупредил глава города Андрей Садовой во время заседания горсовета, пишет портал Lvov News. Мэр ожидает, что наступит сложная ситуация, во время которой увеличится спрос на заправку генераторов и транспортировку воды.

Нам нужно готовиться к ситуации, когда Львов может быть месяц, а то и два без электроснабжения. Когда будет сложная ситуация, то спрос будет в два раза больше на заправку генераторов и транспортировку воды. Надо готовиться к очень сложным периодам, — заявил Садовой.

В мае на всей территории Украины произошли массовые отключения света. По данным крупнейшей частной энергетической компании республики ДТЭК, причиной случившегося стало срабатывание автоматики в связи со снижением частоты в системе.

Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий ранее указывал на то, что дефицит электроэнергии на Украине будет ощущаться летом и предстоящей зимой. Он отмечал, что в качестве крайней меры возможны ограничения.

Ранее во Львове произошел сильный взрыв. Воздушная тревога не была объявлена в регионе. Местные власти пока никак не комментировали ситуацию.