Мэр Лондона побил исторический рекорд The Guardian: мэра Лондона Хана впервые в истории переизбрали на третий срок

Действующего мэра Лондона Садик Хана, представляющего оппозиционную в Великобритании Лейбористскую партию, вновь переизбрали на этот пост, пишет The Guardian. Он займет эту должность в третий раз. Такое происходит впервые в истории — никому прежде не удавалось занять этот пост трижды.

Садик Хан был избран мэром Лондона, выиграв исторический третий срок в драматической борьбе. Хан одержал победу над кандидатом от консерваторов Сьюзан Холл в субботу днем, — сказано в материале.

Отмечается, что Хан назвал борьбу за пост мэра британской столицы «равной гонкой двух лошадей». Мэр получил 43,7% голосов избирателей (1 088 225), а его соперница, Холл, набрала 32,6% (811 518).

Пост главы Лондона был учрежден в 2000 году. Кен Ливингстон был мэром города с 2000 по 2008 годы, Борис Джонсон — с 2008 по 2016 годы.