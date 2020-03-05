https://static.news.ru/photo/28c6ce34-5ec3-11ea-9da7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/Global Look Press

Три первых случая инфицирования COVID-19 выявлены на французском острове Корсика. Заражённые вернулись из города Мюлуз, расположенного в департаменте Верхний Рейн. В феврале там прошло собрание евангелистов, после которого у нескольких человек был диагностирован коронавирус.

Посещали ли жители Корсики это мероприятие, не уточняется, передаёт France Presse. По словам префекта острова Франка Робина, власти готовы противостоять инфекции. Для этого было создано специальное кризисное подразделение.

Заболевшие находятся в изоляции в больничном центре города Аяччо, состояние их здоровья не вызывает опасений у врачей.

Как писал NEWS.ru, во Франции на фоне вспышки коронавируса резко выросли продажи книги писателя Альбера Камю «Чума».