Три первых случая инфицирования COVID-19 выявлены на французском острове Корсика. Заражённые вернулись из города Мюлуз, расположенного в департаменте Верхний Рейн. В феврале там прошло собрание евангелистов, после которого у нескольких человек был диагностирован коронавирус.
Посещали ли жители Корсики это мероприятие, не уточняется,
Заболевшие находятся в изоляции в больничном центре города Аяччо, состояние их здоровья не вызывает опасений у врачей.
Как писал NEWS.ru, во Франции на фоне вспышки коронавируса резко выросли продажи книги писателя Альбера Камю «Чума».
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