Жители Кипра вышли на акции протеста из-за антироссийских санкций

Жители Кипра устроили митинг у здания посольства России в Никосии, чтобы осудить введённые против Москвы ограничения и призывы президента Украины Владимира Зеленского к усилению санкционного давления. Организатор акции протеста Ангелос Константинидис рассказал ТАСС, что народ страны не согласен с курсом властей в отношении Москвы. Сообщается, что в акции участвовали более 100 человек.

Кипрский народ совершенно не согласен ни с одной из санкций, которые введены сегодня против России. В этом вопросе мы полностью расходимся во мнении с нашими властями, — заявил Константинидис.

Собравшиеся держали в руках российские триколоры и транспаранты с призывами отказаться от практики санкций и укреплять отношения народов двух стран: «Остановим неонацизм вместе с Россией», «Нет антироссийским санкциям».

Население Британии всё меньше поддерживает ограничительные меры, принятые правительством страны против России из-за спецоперации на Украине, написала ранее газета The Sunday Telegraph со ссылкой на результаты опроса компании Redfield and Wilton Strategies. Доля тех, кто выражал готовность платить более высокие цены из-за энергетического эмбарго в отношении Москвы, сократилась с 50% в марте до 36% на этой неделе. В публикации сказано, что треть людей при этом отказались поддерживать введённые санкции.