Жители Киева массово увольняются с работы из-за нового закона о мобилизации ТАСС: киевляне увольняются с работы из-за формирования мобилизационных списков

Фото: МО Украины

Жители Киева вынуждены увольняться с работы из-за нового требования к руководству предприятий, сообщает ТАСС. По данным агентства, правительство Украины обязало предприятия подавать списки сотрудников-мужчин в возрасте до 60 лет для постановки на учет в рамках всеобщей мобилизации, объявленной в феврале 2022 года. Теперь соответствующую форму должен заполнить каждый сотрудник, подходящий под установленные критерии.

На наше предприятие буквально на днях пришла бумага от компетентных органов, обязывающая всех сотрудников заполнить форму для постановки на учет, с конкретной целью выявить тех, кто еще подлежит мобилизации, — рассказал собеседник агентства.

Решение правительства страны привело к сокращению кадров на киевских предприятиях. Источники ТАСС утверждают, что мужчины массово увольняются с работы, чтобы не передавать сведения военным комиссариатам.

Верховная рада Украины ранее проголосовала за продление всеобщей мобилизации и военного положения в стране. По словам парламентария Ярослава Железняка, они будут действовать еще 90 дней. Срок действия военного положения и мобилизации истечет 14 февраля 2024 года. Отмечается, что после принятия закона проведение выборов президента Украины оказалось под вопросом.