Жители итальянского острова пригрозили властям забастовкой из-за мигрантов

https://static.news.ru/photo/8a62c616-eaa5-11ea-8993-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabio Peonia.Fabio Peon/Global Look Press

Итальянский остров Лампедуза переполнен мигрантами из африканских стран. Его жители грозят устроить забастовку, если правительство страны не примет мер по урегулированию ситуации.

Центр временного содержания мигрантов Лампедузы рассчитан всего на 95 человек. Однако сейчас в нём находится порядка полутора тысяч беженцев. Только за прошедшие сутки на остров были доставлены около 450 человек, терпевших бедствие в нескольких милях от берега.

Жители острова выступают против дальнейшего прибытия мигрантов. Активисты, возглавляемые экс-сенатором от оппозиционной партии «Лига» Анджелой Маравентано, устроили акцию протеста в порту. Местные власти требуют вмешательства кабмина.

Лампедуза более не может находиться в такой ситуации. Либо правительство немедленно примет меры, либо весь остров объявит забастовку, — цитирует РИА Новости мэра Тото Мартелло.

Чиновник добавил, что администрация сама начнёт забастовку, поскольку не в состоянии контролировать сложившуюся чрезвычайную ситуацию.

По данным МВД, в Италию с начала января по конец августа прибыло по морю около 18 тысяч мигрантов, что почти вчетверо больше, чем за тот же период в 2019 году. Для их отправки на родину ведомство зафрахтовало два судна, а также вывозит беженцев самолётами, но ситуация пока не улучшается.

Ранее NEWS.ru писал, что в Риме трое нигерийских мигрантов, заразившихся коронавирусом, напали на врачей и покусали их. Лидер «Лиги» Маттео Сальвини заявил, что власти умышленно замалчивают истинное количество мигрантов в стране, чем ставят под угрозу безопасность итальянцев.