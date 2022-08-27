Жители Херсона остались без электричества

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Херсон обесточен, в городе ведутся ремонтные работы. Электричество должно появиться в ближайшее время, заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в беседе с РИА Новости.

В Херсоне света нет. Технические работы ведутся. Как отремонтируют, все будет восстановлено. Электричество будет в ближайшее время, все будет нормально, — цитирует Стремоусова издание.

По его словам, энергоснабжение отключено не из-за обстрелов со стороны украинских войск. Жители различных районов области в социальных сетях также сообщают о перебоях с подачей электричества.

Ранее стало известно, что российские системы противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ над подконтрольным Вооруженным силам России Херсоном. Над городом было слышно около десяти залпов установок.