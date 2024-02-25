Жители Харькова срочно распродают квартиры «Страна.ua»: жители Харькова начали срочно распродавать жилье

Фото: Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Харьков

В Харькове рухнули цены на квартиры, жители города, решившие переехать в другой регион Украины или за границу, продают жилье со скидкой до 50%, пишет «Страна.ua». Издание ссылается на уехавшую в Великобританию риелтора, чье агентство продолжает работать в Харькове. По словам специалиста, «такого глубокого кризиса на харьковском рынке недвижимости еще никогда не было».

Люди настолько дешево продают только с пониманием того, что решили не возвращаться в Харьков, и строят свою жизнь в другом регионе Украины или за границей. Кто такое решение не принял, пока не готовы уступать с (скидкой) минус 50%, — заявила она.

Предприниматель подчеркнула, что редко харьковчане покупают квадратные метры у харьковчан. Предложение выставленных на продажу квартир с каждым днем увеличивается и цены на квартиры в городе будут снижаться и дальше, добавляет издание.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев ранее заявил, что ближайшей задачей Вооруженных сил России в рамках СВО является освобождение новых территорий страны. Он подчеркнул, что РФ должна «отодвинуть границы». По мнению парламентария, «речь идет не только о Новороссии, но и о Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях».

Ранее Соболев заявил, что сроки завершения спецоперации зависят от скорости восстановления российской армии и объемов помощи Украине со стороны Запада, речь идет в том числе о поставках оружия. Депутат назвал взятие Авдеевки под контроль российскими войсками важным политическим шагом прежде всего потому, что с этого момента Донецк не будут обстреливать из этого города, так как последние разрушительные обстрелы по мирным жителям наносились именно с территории Авдеевки.