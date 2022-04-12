Немцы потребовали выгнать посла Украины из страны

Жители Германии собирают подписи под петицией к властям ФРГ с требованием выгнать посла Украины Андрея Мельника из страны. Свой голос за это решение можно отдать на сервисе Change.org. Как отметил автор общественной инициативы, Мельник «зашёл слишком далеко». Особое раздражение у граждан вызвали ненавистнические высказывания украинского дипломата в адрес немецкого правительства.

Его заявления оказались неблагодарными и беспочвенными по отношению к немецкому населению, — говорится в тексте петиции.

Кроме того, в документе сказано, что выполнение требований Мельника может привести к экономическому кризису в государстве и вступлению НАТО в российско-украинский конфликт. Автор петиции призвал общественность не допустить такого развития событий.

Посол Мельник больше не приемлем и больше не соответствует требованиям дипломата, — заключил он.

Ранее глава парламентской группы партии «Альтернатива для Германии» земли Мекленбург — Передняя Померания Николаус Крамер обвинил посла Украины в Германии Андрея Мельника в неуважении к закону и неонацизме. Он также усомнился в компетентности дипломата и жёстко высказался в его адрес.

Реакцию главы парламентской фракции спровоцировали резкие заявления Мельника на отказ партий «Левых», АдГ и СДПГ в парламенте передать Киеву деньги из распускаемого фонда Climate Foundation MV, созданного для содействия пуску газопровода «Северный поток — 2».