Жители Германии благодаря пандемии накопили почти €400 млрд

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Жители Германии в минувшем 2020 году сэкономили на повседневных тратах €393 млрд. Это связано с тем, что в период пандемии коронавируса они вынужденно стали более рачительными.

Эксперты объясняют это тем, что люди боялись потерять работу и не позволяли себе привычные обыденные траты, передаёт DPА. Кроме того, сказались закрытие ресторанов, досуговых центров и запрет на путешествия.

По словам немецких экономистов, в среднем каждая семья из €100 откладывала в копилку €16—17. Население Германии при этом составляет около 83 млн человек.

До 10 января в Германии действует жёсткий локдаун из-за высоких темпов распространения коронавирусной инфекции. Не работают все учреждения кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных лавок, аптек, банков, газетных киосков, отделений почты, медучреждений. Школьники находятся на каникулах или на дистанционном обучении.

При этом, как писал NEWS.ru, власти рассматривают вариант продления карантина.