Страны Запада поменяли отношение к России Munich Security Index: жители Германии не увидели в России угрозу безопасности

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Жители Германии не считают Россию угрозой и противником номер один, следует из доклада Мюнхенской конференции по безопасности (Munich Security Index 2024). Из документа, опубликованного на официальном сайте, следует, что РФ заняла седьмое место в рейтинге потенциальных опасностей для Берлина.

В 2023 году жители ФРГ называли Россию первой угрозой безопасности страны. Теперь немцы поставили на первый план страхи перед притоком мигрантов и террористическими угрозами. Кроме того, похожие перемены произошли и в других странах G7. Так, жители Великобритании, Италии, Канады, Франции, Японии и США поставили Россию на четвертое место в списке угроз безопасности. Год назад РФ занимала первую строку.

Вместе с тем страны Запада периодически публично заявляют об «угрозах нападения» России на участников НАТО. Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя подобную риторику, отметила, что западный истеблишмент сам не верит в то, что транслирует. Однако, продолжила она, заокеанские политики развивают риторику об «угрозах» со стороны РФ, так как теряют поддержку электората.

Кроме того, отметила она, исторически сложилось, что США зарабатывают на войнах огромные деньги. Поэтому Вашингтону нужно запугать людей, чтобы они хотя бы из страха продолжали поддерживать политику властей и дали им возможность обогащаться, резюмировала Симоньян.