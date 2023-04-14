Жители Германии и Польши не узнают, что «Украина никому не нужна» В Германии и Польше запретили показ поста Медведева в Twitter об Украине

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Показ публикации в Twitter зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что «Украина никому не нужна», ограничили в Германии и Польше. При попытке открыть твит из этих двух стран, соцсеть выдает ошибку. В качестве причины указываются «особенности местного законодательства».

Как заявил в беседе с РИА Новости помощник Медведева Олег Осипов, российская сторона обязательно примет ответные меры на введенные ограничения.

Без ответа это не останется, — подчеркнул он.

Ранее на странице Медведева был опубликован текст на английском языке, в котором политик написал, что Украина никому не нужна, поэтому она исчезнет и ее не станет на планете. Пользователи интернета стали упрекать американского бизнесмена, владельца социальной сети Twitter Илона Маска в том, что тот «не выполняет санкции» и допускает российских лидеров на свою платформу.

В ответ на это предприниматель написал, что людям следует самостоятельно принимать решения, читая новости.