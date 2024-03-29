Жители Гагаузии встретили Санду протестами Жители Гагаузии отреагировали на приезд президента Молдавии Санду протестами

Фото: t.me/maiasandumd

Майя Санду

Жители Гагаузии встретили президента Молдавии Майю Санду протестами, сообщает издание GagauzNews. Глава республики прибыла в автономию на церемонию открытия ЛЭП Вулканешты — Кишинев.

Санду приехала в Гагаузию, чтобы принять участие в церемонии открытия высоковольтной линии электропередачи <...>. Как только об этом стало известно, десятки жителей села Конгаз вышли на дорогу в знак протеста против приезда Санду и недовольства результатами ее работы, — пишет издание.

Вместе с тем местные жители выступают против «злонамеренных действий» правительства по отношению к Гагаузии. При этом другие местные СМИ и Telegram-каналы публикуют видео протестных акций. На кадрах можно увидеть скопления граждан у дорог с плакатами, на которых написаны антиправительственные лозунги.

Ранее Либерал-демократическая партия Молдавии обратилась к правительству и президенту страны Майе Санду с просьбой отказаться от проведения референдума о вступлении в Европейский союз. В партии считают, что референдум может провалиться из-за разобщенности общества, а также нарушает процедуры, так как его организация должна быть поручена парламенту, а не президенту.