Немцы высказались по поводу поставки танков Leopard Киеву DPA: 45% немцев высказались против поставок танков Leopard ВСУ

Фото: Philipp Schulze/Global Look Press

Основной боевой танк бундесвера Leopard

Большинство немцев (45%) не поддерживают поставки танков Leopard Киеву, сообщает DPA со ссылкой на данные опроса аналитической компании YouGov. При этом поддержали отправку бронетехники украинским войскам только 2,33% опрошенных, а 22% воздержались от ответа.

По данным агентства, больше всего поддержки требование отправить танки нашло среди избирателей коалиционной партии «Зеленые» (50% за при 25% против). В свою очередь против отправки танков ВСУ выступили 41% избирателей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и 42% избирателей либеральной Свободной демократической партии (СвДП).

В исследовании приняли участие 2075 немцев. Опрос проводился с 15 по 21 декабря 2022 года.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не планирует поставлять танки Украине. Он назвал три причины, которые препятствуют поставкам Киеву бронетехники. Отказ от поставок БМП Marder и танков Leopard, считает Шольц, позволит предотвратить прямую конфронтацию между НАТО и Россией. К тому же, отметил политик, Берлин поддерживает Украину в меру своих возможностей и «никаких односторонних действий» со стороны Германии не будет, предупредил канцлер ФРГ.

Военный эксперт Михаил Тимошенко ранее рассказал, что США пытаются склонить Шольца к поставкам танков Leopard 2 Украине. По его словам, у ФРГ достаточно танков, но все они производились для немецких вооруженных сил, а не для экспорта. Специалист пояснил, что Германия поставляла Leopard 2 Турции, но только в рамках НАТО. То есть ФРГ, чтобы снабдить ВСУ танками, пришлось бы снять часть Leopard 2 с вооружения собственной армии.