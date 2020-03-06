Лидер политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен может победить на выборах главы Франции, которые пройдут в 2022 году. Такого мнения придерживаются 56% жителей страны, свидетельствуют данные опроса, проведённого исследовательской компанией Kantar Sofres-OnePoint.
Среди лиц, традиционно голосующих за левые силы, поддержка Ле Пен за последний год возросла до 57%. Симпатии к политику и её партии выросли на 2%, до 47%, среди тех избирателей, которые симпатизируют правящей партии «Республика на марше»,
Ранее Марин Ле Пен заявила, что может покинуть пост главы «Национального объединения». Председатель партии считает, что на выборах президента в 2022 году может выдвинуть себя как кандидата от всех французов, писал NEWS.ru.
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