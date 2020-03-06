https://static.news.ru/photo/e31683e6-5f87-11ea-a39f-fa163e074e61_660.jpg Марин Ле Пен Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидер политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен может победить на выборах главы Франции, которые пройдут в 2022 году. Такого мнения придерживаются 56% жителей страны, свидетельствуют данные опроса, проведённого исследовательской компанией Kantar Sofres-OnePoint.

Среди лиц, традиционно голосующих за левые силы, поддержка Ле Пен за последний год возросла до 57%. Симпатии к политику и её партии выросли на 2%, до 47%, среди тех избирателей, которые симпатизируют правящей партии «Республика на марше», отмечает France Info.

Ранее Марин Ле Пен заявила, что может покинуть пост главы «Национального объединения». Председатель партии считает, что на выборах президента в 2022 году может выдвинуть себя как кандидата от всех французов, писал NEWS.ru.