Жители Франции стали экономить на еде и медицинской помощи из-за кризиса BFMTV: жители Франции стали экономить на еде, медицинской помощи и походах в ресторан

Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press

Жители Франции из-за высокого уровня инфляции начали экономить на еде, медицинских услугах и досуге, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на опрос Института изучения общественного мнения Elabe. Согласно исследованию, почти половина граждан страны (43%) стали чаще отказываться от покупки продуктов питания. Восемь из десяти французов (81%) экономили хотя бы раз за последний месяц на продуктах питания, шопинге, отказали себе в отдыхе (45%) или медицинской помощи (17%).

По сравнению с ноябрем 2022 года больше всего жители Франции стали меньше покупать еды — деньги на нее жалеют 43%. Французы говорят об отказе от мяса (43%), рыбы (34%), пирожных и бисквитов (27%), биопродуктов (26%) и колбасы (26%), — сказано в публикации.

Еще 55% опрошенных заявили, что они еще могут сводить концы с концами и даже делать сбережения, а 32% участников опроса отметили, что вынуждены ограничивать расходы.

Ранее глава Белого дома Джо Байден пообещал всему миру проблемы, если в США наступит дефолт. Американский лидер обвинил республиканцев в создании текущего кризиса, утверждая, что у Соединенных Штатов Америки есть ресурсы для погашения долгов.