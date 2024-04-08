Жители Финляндии устроили митинг с требованием открыть границу с Россией

Фото: IMAGO/Lauri Heino/Global Look Press

Русскоязычные жители Финляндии потребовали открыть границы с Россией и вышли на марш-протест, передает Yle. Уточняется, что митинги прошли в трех городах — Хельсинки, Тампере и Лаппеенранте.

Согласованная с полицией акция называлась Back to normal («Вернуться к нормальности»). В Хельсинки около полусотни с транспарантами собрались у центрального железнодорожного вокзала и направились к парламенту, держа в руках плакаты с надписью «Сегодня нарушены мои права, завтра нарушены твои».

Ранее посол России в стране Павел Кузнецов заявил, что правительство Финляндии и средства массовой информации целенаправленно подогревают атмосферу русофобии и военную истерию на территории государства. По мнению дипломата, такая ситуация уже стала нормой повседневной жизни — финские власти на протяжении многих лет занимались массированной обработкой общественного сознания в духе западного антироссийского мейнстрима, что не могло не отразиться на настроениях общества. Однако вместе с этим в Финляндии немало людей, выступающих за поддержание нормальных, цивилизованных отношений с Россией, отметил Кузнецов.

До этого дипломат рассказал, что Россия обязательно отреагирует, если командные структуры НАТО будут размещены в Финляндии. Москва даст адекватный ответ, однако он не обязательно будет симметричным. Посол подчеркнул, что Россия будет исходить из интересов национальной безопасности.