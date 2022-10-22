Жители Финляндии и Люксембурга приходят погреться в Русские дома

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Жители Финляндии и Люксембурга уже приходят погреться в Русские дома, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве. Отмечается, что желающие смогут там выпить чай и зарядить телефоны.

Понемногу приходят. В Финляндии, Люксембурге уже грелись вчера, — сказала собеседница агентства.

С наступлением в Европе осенних холодов Русские дома запустили акцию «Из России с теплом». Пока цены на газ и электроэнергию остаются высокими, они будут работать как пункты обогрева.

Взрослым также там предложат посмотреть российские фильмы, а детей развлекут мультфильмами. Акция призвана продемонстрировать европейцам традиционное русское гостеприимство в условиях растущей социальной напряженности в Европе и русофобии. Идею акции поддержал актер театра и кино, кинорежиссер Сергей Маховиков. По его словам, она позволит лишний раз напомнить европейцам, что «Россия — не страшный зверь» и готова дарить тепло.