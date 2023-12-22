Жители Чехии собрали 10 млн крон для пострадавших при стрельбе

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Жители Чехии отправляют помощь родным жертв и пострадавших при стрельбе в Праге, сообщили в ректорате Карлова университета. Там рассказали, что за несколько часов после трагедии на счета гуманитарных организаций поступило почти 10 млн крон (около $450 тысяч) пожертвований, передает ТАСС.

Жители республики выражают соболезнования близким погибших во время стрельбы. Они пытаются всячески помочь им и пострадавшим в ней. Власти также оказывают поддержку, — сказали в университете.

Отмечается, что меры поддержки также осуществляются по линиям правительства. Премьер-министр Чехии Петр Фиала поручил Минюсту страны заняться вопросом компенсаций пострадавшим.

Власти Чехии объявили 23 декабря днем траура по погибшим в результате стрельбы в Карловом университете в Праге. Фиала призвал соотечественников почтить минутой молчания память погибших.

Стрельба произошла 21 декабря. 24-летний Дэвид Козак открыл огонь по студентам и сотрудникам учебного заведения, погибли свыше 15 человек, еще 24 человека пострадали. Мэр чешской столицы Богуслав Свобода заявил, что стрелок покончил с собой. Власти считают, что произошедшее в Праге «никак не связано с международным терроризмом». Президент страны Петр Павел выразил соболезнования близким погибших.