Жители Чехии отказываются прививаться вакциной от AstraZeneca

Жители Чехии не хотят прививаться препаратом от коронавирусной инфекции, созданным британско-шведской AstraZeneca. В связи с этим властям придётся уничтожить 45 тыс. доз вакцины этой компании, так как они оказались невостребованными. Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства здравоохранения республики Даниэл Кэпл. Его слова приводит ТАСС.

В октябре заканчивается срок годности 55 тыс. доз вакцин производства AstraZeneca и подавляющее большинство из них, возможно, будет необходимо уничтожить, так как закон не позволяет передать их в дар [третьей стороне], — подчеркнул представитель ведомства.

По его словам, примерно 10 тыс ампул используют для введения вторых прививок. Оставшиеся 45 тыс доз утилизируют, если их не используют до истечения срока годности. Кэпл признал тот факт, что местные жители не доверяют этому препарату, поэтому и не хотят им прививаться.

Кроме того, порядка 800 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca будут утилизированы в Великобритании, поскольку у них истёк срок годности. Врачей ужасает, что препараты портятся в клиниках, хотя их можно было передать другим странам.

Ранее сообщалось, что компании AstraZeneca и Johnson & Johnson совместно с независимыми учёными пытаются выяснить, может ли изменение их вакцин от коронавируса уменьшить риск тромбоза. В случае если удастся выявить причины этой проблемы, препарат от AstraZeneca сможет быть модифицирован к 2022 году.