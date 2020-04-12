Жители Брюсселя устроили беспорядки из-за смерти нарушившего карантин

https://static.news.ru/photo/151ef24a-7cb8-11ea-9ed7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olivier Gouallec/Keystone Press Agency/Global Look Press

Молодой человек погиб в брюссельской коммуне Андерлехт при попытке скрыться от силовиков, которые преследовали его из-за нарушения карантина. Местные жители устроили протест против действий полиции.

Активисты разбили окна полицейского управления, бросали камни в сотрудников правоохранительных органов и громили припаркованные автомобили, передаёт RTL. Столкновения проходили всю ночь с 12 на 13 апреля.

Силовикам удалось подавить протестующих, усиленные меры безопасности будут действовать в городе ещё несколько дней.

Как писал NEWS.ru, вечером 10 апреля два молодых человека разъезжали на скутерах в центре коммуны в нарушение режима ограничения передвижений в условиях эпидемии коронавируса и привлекли внимание полицейского патруля, решившего проверить их документы. Один из них попытался скрыться. Патруль стал его преследовать. Одна из патрульных машин направилась ему навстречу. Водитель скутера, обгоняя грузовик, за которым ехал, врезался в переднее левое крыло полицейского автомобиля и погиб на месте.